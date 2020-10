wedding planner

Vous rêvez d'un mariage organisé spontanément, à la dernière minute, dans le style des mariages à Las Vegas ? Vous avez besoin de vous marier rapidement ? Vous souhaitez un mariage simple et rapide, et voulez vous marier le plus vite possible ? Vous ne pourrez cependant pas vous marier du jour au lendemain car il y a un délai minimum pour se marier, imposé par la loi, que demande la remise d'un dossier administratif à la mairie et la publication des bans. Cependant, il est possible de se marier très rapidement, en déposant votre dossier un à deux mois avant votre mariage, et en organisant, de fait, un mariage assez simple en faisant appel à un wedding planner